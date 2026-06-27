Атака РФ по Сумщине — количество пострадавших возросло до 18 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Сумщине — количество пострадавших возросло до 18 человек

Сумская ОВА
Сумщина
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Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Сумскую общину возросло до 18.

Главные тезисы

  • Число пострадавших от атаки РФ на Сумщину увеличилось до 18 человек.
  • Российские войска использовали скоростные реактивные беспилотники, приведшие к разрушениям в 7 адресах.
  • Самые серьезные повреждения получила 47-летняя женщина, пострадавшая от удара вблизи многоэтажного дома.

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Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По уточненным данным, российские войска атаковали общину тремя скоростными реактивными беспилотниками. Из-за высокой скорости полета такие БПЛА значительно сложнее выявлять и сбивать.

Повреждения зафиксировали по семи адресам. Разрушения подверглись многоквартирным и частным домам, транспорту и объектам инфраструктуры.

Самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, которая пострадала в результате удара вблизи многоэтажки. Она находится под наблюдением медиков. В больницах также остаются двое детей и двое взрослых. Остальные пострадавшие оказали помощь на месте или после осмотра отпустили домой. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

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