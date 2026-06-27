Атака РФ по Сумщине — количество пострадавших возросло до 18 человек

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Повреждения зафиксировали по семи адресам. Разрушения подверглись многоквартирным и частным домам, транспорту и объектам инфраструктуры.

Самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, которая пострадала в результате удара вблизи многоэтажки. Она находится под наблюдением медиков. В больницах также остаются двое детей и двое взрослых. Остальные пострадавшие оказали помощь на месте или после осмотра отпустили домой. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.