Атака РФ по Сумщине — количество пострадавших возросло до 18 человек

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Сумскую общину возросло до 18.
Главные тезисы
- Число пострадавших от атаки РФ на Сумщину увеличилось до 18 человек.
- Российские войска использовали скоростные реактивные беспилотники, приведшие к разрушениям в 7 адресах.
- Самые серьезные повреждения получила 47-летняя женщина, пострадавшая от удара вблизи многоэтажного дома.
Россия атаковала реактивными шахедами Сумщину: 18 раненых
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Повреждения зафиксировали по семи адресам. Разрушения подверглись многоквартирным и частным домам, транспорту и объектам инфраструктуры.
Самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, которая пострадала в результате удара вблизи многоэтажки. Она находится под наблюдением медиков. В больницах также остаются двое детей и двое взрослых. Остальные пострадавшие оказали помощь на месте или после осмотра отпустили домой. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-