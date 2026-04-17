Атака РФ по Запоріжжю — кількість поранених зросла до 7 осіб

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів уранці 17 квітня постраждали семеро людей, зокрема 8-річна дитина.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла до 7 осіб.
- Ситуація в районі Запоріжжя є напруженою через ворожі війська.
Атака Росії по Запоріжжю: семеро постраждалих
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, поранень зазнали троє чоловіків та стільки ж жінок.
Четверо потерпілих у лікарнях під наглядом медиків, ще двоє лікуються амбулаторно.
