Атака РФ по Запорожью — количество раненых возросло до 7 человек
Иван Федоров / Запорожская ОВА
В Запорожье в результате атаки дронов утром 17 апреля пострадали семь человек, в том числе 8-летний ребенок.

Главные тезисы

  • В результате атаки дронов в Запорожье количество пострадавших достигло 7 человек, включая ребенка.
  • Напряженная ситуация в районе Запорожья из-за вражеских войск создает опасность для мирного населения.

Атака России по Запорожью: семь пострадавших

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Семь травмированных, среди них ребенок в результате утренней атаки врага по Запорожью. Пострадал 8-летний мальчик. У него острая реакция на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребенок уже дома.

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

По его словам, ранения получили трое мужчин и столько же женщин.

Четверо пострадавших в больницах под наблюдением медиков еще двое лечатся амбулаторно.

