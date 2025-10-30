Атака РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих та загиблих зросла
Атака РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих та загиблих зросла

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого удару гуртожитку дістали тіла двох людей.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ по Запоріжжю було виявлено тіла двох загиблих людей.
  • Кількість постраждалих уже сягнула 17 осіб, серед яких є дворічна дівчинка. Допомога лікарів необхідна дітям різного віку та іншим жертвам атаки.

Атака РФ по Запоріжжю: загинуло двоє людей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває.

Як уточнили в ДСНС, дістали тіло чоловіка. Під завалами може бути ще одна людина. Її пошук триває.

Запоріжжя після атаки РФ

Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них дворічна дівчинка.

Допомога лікарів знадобилася, зокрема, дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.

Зруйнована частину гуртожитку, в якому проживали близько 200 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Є руйнування на підприємствах.

Пізніше стало відомо ще про одного загиблого його — тіло дістали з-під завалів гуртожитку.

