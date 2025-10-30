Атака РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих та загиблих зросла

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого удару гуртожитку дістали тіла двох людей.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ по Запоріжжю було виявлено тіла двох загиблих людей.
- Кількість постраждалих уже сягнула 17 осіб, серед яких є дворічна дівчинка. Допомога лікарів необхідна дітям різного віку та іншим жертвам атаки.
Атака РФ по Запоріжжю: загинуло двоє людей
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як уточнили в ДСНС, дістали тіло чоловіка. Під завалами може бути ще одна людина. Її пошук триває.
Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них дворічна дівчинка.
Допомога лікарів знадобилася, зокрема, дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.
Зруйнована частину гуртожитку, в якому проживали близько 200 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Є руйнування на підприємствах.
