Атака РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих та загиблих зросла

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого удару гуртожитку дістали тіла двох людей.

Атака РФ по Запоріжжю: загинуло двоє людей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває.

Як уточнили в ДСНС, дістали тіло чоловіка. Під завалами може бути ще одна людина. Її пошук триває.

Запоріжжя після атаки РФ

Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них дворічна дівчинка.

Допомога лікарів знадобилася, зокрема, дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.

Зруйнована частину гуртожитку, в якому проживали близько 200 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Є руйнування на підприємствах.