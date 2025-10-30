Атака РФ по Запорожью — количество пострадавших и погибших возросло

В Запорожье из-под завалов разрушенного в результате вражеского удара общежития извлекли тела 2 людей.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате атаки РФ по Запорожью увеличилось до 17 человек, включая двухлетнюю девочку.
- В результате атаки было обнаружено 2 тела погибших.
Атака РФ по Запорожью: погиб человек
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Как уточнили в ГСЧС, получили тело мужчины. Под завалами может оказаться еще один человек. Ее поиск продолжается.
Пока известно о 17 пострадавших, среди них двухлетняя девочка.
Помощь врачей понадобилась, в частности, детям двух, трех, пяти, шести, восьми и 16 лет.
Разрушена часть общежития, в котором проживало около 200 человек. Повреждены многоэтажки, частные дома. Имеются разрушения на предприятиях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-