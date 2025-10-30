Атака РФ по Запорожью — количество пострадавших и погибших возросло

В Запорожье из-под завалов разрушенного в результате вражеского удара общежития извлекли тела 2 людей.

Атака РФ по Запорожью: погиб человек

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Спасатели извлекли из-под завалов человека. К сожалению, мужчина погиб. Спасательно-поисковая операция продолжается. Поделиться

Как уточнили в ГСЧС, получили тело мужчины. Под завалами может оказаться еще один человек. Ее поиск продолжается.

Запорожье после атаки РФ

Пока известно о 17 пострадавших, среди них двухлетняя девочка.

Помощь врачей понадобилась, в частности, детям двух, трех, пяти, шести, восьми и 16 лет.

Разрушена часть общежития, в котором проживало около 200 человек. Повреждены многоэтажки, частные дома. Имеются разрушения на предприятиях.