Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью — среди раненых есть дети

В ночь на 30 октября армия РФ атаковала Запорожье 8 ракетами и направила на город не менее 20 БпЛА. Есть разрушения и по меньшей мере 13 пострадавших.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Запорожье 8 ракетами и направила не менее 20 БпЛА, что привело к разрушениям и по меньшей мере 13 пострадавшим, включая детей.
- Местные врачи предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим, включая детей до шести лет, требующих особого внимания и помощи психологов.
- Количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ увеличилось до 13 человек, все жители Запорожья, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.
РФ атаковала Запорожье: какие последствия
Ударами России разрушено общежитие. Под завалами может находиться человек.
Сначала сообщалось об 11 пострадавших, среди них шесть детей в возрасте до шести лет.
Позже начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ увеличилось до 13 человек.
По его информации, у людей острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-