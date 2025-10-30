Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью — среди раненых есть дети
Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью — среди раненых есть дети

Запорожье
В ночь на 30 октября армия РФ атаковала Запорожье 8 ракетами и направила на город не менее 20 БпЛА. Есть разрушения и по меньшей мере 13 пострадавших.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Запорожье 8 ракетами и направила не менее 20 БпЛА, что привело к разрушениям и по меньшей мере 13 пострадавшим, включая детей.
  • Местные врачи предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим, включая детей до шести лет, требующих особого внимания и помощи психологов.
  • Количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ увеличилось до 13 человек, все жители Запорожья, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

РФ атаковала Запорожье: какие последствия

Ударами России разрушено общежитие. Под завалами может находиться человек.

Сначала сообщалось об 11 пострадавших, среди них шесть детей в возрасте до шести лет.

Позже начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ увеличилось до 13 человек.

Уже 13 раненых — жители Запорожья, пострадавшие в результате вражеской атаки, продолжают обращаться за помощью врачей.

Запорожье после атаки РФ

По его информации, у людей острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

