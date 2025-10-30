Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю — серед поранених є діти
Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю — серед поранених є діти

У ніч проти 30 жовтня армія РФ атакувала Запоріжжя 8 ракетами та скерувала на місто щонайменше 20 БпЛА. Є руйнації та щонайменше 13 постраждалих.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя, внаслідок чого є руйнації та щонайменше 13 постраждалих, серед яких діти.
  • Під завалами після удару може знаходитися людина. Місцеві лікарі надають усю необхідну медичну допомогу постраждалим.
  • Серед поранених є діти віком до шести років, які потребують особливої уваги та допомоги психологів.

РФ атакувала Запоріжжя: які наслідки

Ударами Росії зруйнований гуртожиток. Під завалами може бути людина.

Спочатку повідомлялося про 11 постраждалих, серед них шестеро дітей віком до шести років.

Пізніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки РФ збільшилася до 13 осіб.

Вже 13 поранених — мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів.

Запоріжжя після атаки РФ

За його інформацією, у людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

