Атака російських шахедів по Харкову — постраждали 9 містян
Кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Харкову вдень 25 березня зросла до 9.

  • Унаслідок атаки російських шахедів по Харкову 25 березня постраждали 9 містян, порочивши житлові будівлі та призвівши до серйозних матеріальних збитків.
  • Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ударів шахедами по Холодногірському та Новобаварському районам, де сталися пожежі та руйнування.

Росія ударила шахедами по Харкову: є постраждалі

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ударів шахедами по Холодногірському та Новобаварському районам.

У першому випадку — удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі. У другому — влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

Спочатку Терехов заявив про про чотирьох поранених.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

Уламки російського шахеда у Харкові

Кількість постраждалих зросла до девʼяти.

