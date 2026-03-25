Атака российских шахедов по Харькову — пострадали 9 горожан

Число пострадавших в результате российских ударов по Харькову днем 25 марта возросло до 9.
Главные тезисы
- В результате атак российских шахедов по Харькову 25 марта пострадали 9 человек, произошли пожары и разрушения в жилых районах.
- Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о серьезных последствиях ударов шахедами по двум районам города.
Россия ударила шахедами по Харькову: есть пострадавшие
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов шахедами по Холодногорскому и Новобаварскому районам.
Первоначально Терехов заявил о четырех раненых.
Позже стало известно, что количество пострадавших выросло.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-