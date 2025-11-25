Атака Росії на Київ — відомо вже про 7 загиблих

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на столицю України зросла до семи людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Головні тези:
- Рятувальники ДСНС активно працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- Вдалося врятувати життя десятків людей.
Атака Росії на Київ — які наслідки
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, станом на 10:00 було відомо про 14 постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. 8 осіб шпиталізували.
Однак згодом кількість потерпілих зросла до 14 осіб.
ДСНС України наголошує, що наразі триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу.
До цього процесу залучені 95 фахівців ДСНС та 26 одиниць техніки, зокрема й важка інженерна техніка.
