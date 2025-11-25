Атака Росії на Київ — відомо вже про 7 загиблих
Атака Росії на Київ — відомо вже про 7 загиблих

Віталій Кличко
Атака Росії на Київ - які наслідки
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на столицю України зросла до семи людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Головні тези:

  • Рятувальники ДСНС активно працюють над ліквідацією наслідків атаки.
  • Вдалося врятувати життя десятків людей.

Атака Росії на Київ — які наслідки

Кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, станом на 10:00 було відомо про 14 постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. 8 осіб шпиталізували.

Однак згодом кількість потерпілих зросла до 14 осіб.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

ДСНС України наголошує, що наразі триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу.

За двома адресами у Деснянському та Дніпровському районах рятувальники продовжують розбирати залишки конструкцій пошкоджених будівель.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

До цього процесу залучені 95 фахівців ДСНС та 26 одиниць техніки, зокрема й важка інженерна техніка.

У Дніпровському районі, де пошкоджена житлова багатоповерхівка, працюють психологи Головне управління ДСНС України у м.Києві: їхню допомогу отримали 140 людей.

