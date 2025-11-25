Атака России на Киев — известно уже о 7 погибших

Число погибших в результате российской атаки на столицу Украины возросло до семи человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака России на Киев — какие последствия

Число погибших увеличилось до 7 человек. В Днепровском районе из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Виталий Кличко Мэр Киева

Как сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 10:00 было известно о 14 пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. 8 человек госпитализировали.

Однако впоследствии количество пострадавших выросло до 14 человек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

ГСЧС Украины отмечает, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий ночных российских обстрелов.

По двум адресам в Деснянском и Днепровском районах спасатели продолжают разбирать остатки конструкций поврежденных построек. Поделиться

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

К этому процессу привлечены 95 специалистов ГСЧС и 26 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника.