Атака России на Киев — известно уже о 7 погибших

Число погибших в результате российской атаки на столицу Украины возросло до семи человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Главные тезисы
- Спасатели ГСЧС активно работают над ликвидацией последствий атаки.
- Удалось спасти жизнь десятков людей.
Атака России на Киев — какие последствия
Как сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 10:00 было известно о 14 пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. 8 человек госпитализировали.
Однако впоследствии количество пострадавших выросло до 14 человек.
ГСЧС Украины отмечает, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий ночных российских обстрелов.
К этому процессу привлечены 95 специалистов ГСЧС и 26 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника.
