Атака России на Киев — известно уже о 7 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — известно уже о 7 погибших

Виталий Кличко
Атака России на Киев – какие последствия
Читати українською

Число погибших в результате российской атаки на столицу Украины возросло до семи человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Главные тезисы

  • Спасатели ГСЧС активно работают над ликвидацией последствий атаки.
  • Удалось спасти жизнь десятков людей.

Атака России на Киев — какие последствия

Число погибших увеличилось до 7 человек. В Днепровском районе из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Как сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 10:00 было известно о 14 пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. 8 человек госпитализировали.

Однако впоследствии количество пострадавших выросло до 14 человек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

ГСЧС Украины отмечает, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий ночных российских обстрелов.

По двум адресам в Деснянском и Днепровском районах спасатели продолжают разбирать остатки конструкций поврежденных построек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

К этому процессу привлечены 95 специалистов ГСЧС и 26 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

В Днепровском районе, где повреждена жилая многоэтажка, работают психологи Главное управление ГСЧС Украины в Киеве: их помощь получили 140 человек.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команды Зеленского и Трампа согласовали ключевые пункты мирного соглашения
Рустем Умеров
Умеров раскрыл новые детали мирного процесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация вокруг Мирнограда накаляется — что задумала армия РФ
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что происходит вокруг Мирнограда
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как у Путина реагируют на обновленный мирный план — данные инсайдеров
Путин может отклонить обновленный мирный план

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?