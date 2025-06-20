Атака Росії на Одесу — загинула людина, 14 постраждали

Одеська обласна прокуратура повідомила, що вночі 20 червня одна людина загинула та ще 14 дістали поранення внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі.

Наслідки атаки Росії на Одесу

Як повідомляє глава Одеської ОДА Олег Кіпер, від отриманих травм у лікарні помер чоловік — наразі його особистість встановлюється.

Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників під час ліквідації наслідків. Четверо людей (троє з яких співробітники ДСНС) госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості, інші, після отримання всієї необхідної допомоги — продовжують амбулаторне лікування. Олег Кіпер Глава Одеської ОВА

Під нові удари армії РФ потрапили житлові будинки, вищі навчальні заклади, цивільна інфраструктура та транспорт.

Окрім того, у місті спалахнули масштабні пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.

Олег Кіпер звертає увагу на те, що над ліквідацією наслідків продовжують опрацювати всі уповноважені служби.

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Варто зазначити, що протягом минулої ночі армія РФ здійснювала нові атаки на мирні міста та села України 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.