Атака Росії на Одесу — загинула людина, 14 постраждали

Одеська обласна прокуратура повідомила, що вночі 20 червня одна людина загинула та ще 14 дістали поранення внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала житлові будинки, навчальні заклади та цивільну інфраструктуру міста.
- У результаті атаки спалахнули масштабні пожежі, які були ліквідовані рятувальниками.
Наслідки атаки Росії на Одесу
Як повідомляє глава Одеської ОДА Олег Кіпер, від отриманих травм у лікарні помер чоловік — наразі його особистість встановлюється.
Під нові удари армії РФ потрапили житлові будинки, вищі навчальні заклади, цивільна інфраструктура та транспорт.
Окрім того, у місті спалахнули масштабні пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.
Олег Кіпер звертає увагу на те, що над ліквідацією наслідків продовжують опрацювати всі уповноважені служби.
Варто зазначити, що протягом минулої ночі армія РФ здійснювала нові атаки на мирні міста та села України 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Цього разу сили ППО змогли знешкодити 70 ворожих цілей.
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