Атака Росії на Одесу — загинула людина, 14 постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Одесу — загинула людина, 14 постраждали

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Наслідки атаки Росії на Одесу

Одеська обласна прокуратура повідомила, що вночі 20 червня одна людина загинула та ще 14 дістали поранення внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала житлові будинки, навчальні заклади та цивільну інфраструктуру міста.
  • У результаті атаки спалахнули масштабні пожежі, які були ліквідовані рятувальниками.

Наслідки атаки Росії на Одесу

Як повідомляє глава Одеської ОДА Олег Кіпер, від отриманих травм у лікарні помер чоловік — наразі його особистість встановлюється.

Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників під час ліквідації наслідків. Четверо людей (троє з яких співробітники ДСНС) госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості, інші, після отримання всієї необхідної допомоги — продовжують амбулаторне лікування.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Глава Одеської ОВА

Під нові удари армії РФ потрапили житлові будинки, вищі навчальні заклади, цивільна інфраструктура та транспорт.

Окрім того, у місті спалахнули масштабні пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники.

Олег Кіпер звертає увагу на те, що над ліквідацією наслідків продовжують опрацювати всі уповноважені служби.

Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

Варто зазначити, що протягом минулої ночі армія РФ здійснювала нові атаки на мирні міста та села України 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цього разу сили ППО змогли знешкодити 70 ворожих цілей.

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