Атака России на Одессу — погиб человек, 14 пострадали

Одесская областная прокуратура сообщила, что ночью 20 июня один человек погиб и еще 14 получили ранения в результате российского массированного удара дронами по Одессе.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала жилые дома, учебные заведения и гражданскую инфраструктуру города.
- В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые ликвидировали спасатели.
Последствия атаки России на Одессу
Как сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, от полученных травм в больнице скончался мужчина — сейчас его личность устанавливается.
Под новые удары армии РФ попали жилые дома, вузы, гражданская инфраструктура и транспорт.
Кроме того, в городе вспыхнули масштабные пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями.
Олег Кипер обращает внимание на то, что над ликвидацией последствий продолжают проработать все уполномоченные службы.
Стоит отметить, что в течение минувшей ночи армия РФ совершала новые атаки на мирные города и села Украины 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
В этот раз силы ПВО смогли обезвредить 70 вражеских целей.
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