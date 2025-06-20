Атака России на Одессу — погиб человек, 14 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Одессу — погиб человек, 14 пострадали

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки России на Одессу
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Одесская областная прокуратура сообщила, что ночью 20 июня один человек погиб и еще 14 получили ранения в результате российского массированного удара дронами по Одессе.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала жилые дома, учебные заведения и гражданскую инфраструктуру города.
  • В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые ликвидировали спасатели.

Последствия атаки России на Одессу

Как сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, от полученных травм в больнице скончался мужчина — сейчас его личность устанавливается.

Ранения получили 11 гражданских людей и трое спасателей при ликвидации последствий. Четверо человек (трое из которых сотрудники ГСЧС) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, другие после получения всей необходимой помощи — продолжают амбулаторное лечение.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Под новые удары армии РФ попали жилые дома, вузы, гражданская инфраструктура и транспорт.

Кроме того, в городе вспыхнули масштабные пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями.

Олег Кипер обращает внимание на то, что над ликвидацией последствий продолжают проработать все уполномоченные службы.

Правоохранители документируют очередные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Стоит отметить, что в течение минувшей ночи армия РФ совершала новые атаки на мирные города и села Украины 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В этот раз силы ПВО смогли обезвредить 70 вражеских целей.

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