Атака Росії призвела до загибелі птахів на узбережжях Одещини

Офіс Генерального прокурора України офіційно підтвердив, що російські повітряні атаки на Одеську область стала причиною забруднення довкілля. Насамперед йдеться про те, що на пляжах Одеси виявили маслянисті плями та тіла загиблих птахів.
Головні тези:
- Забруднення сталося в районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон".
- Державна екологічна інспекція та Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснюють моніторинг стану води.
Росія продовжує завдавати Україні непоправної шкоди
Як повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок російської атаки на порт “Південний” — загорілися контейнери із борошном та рослинною олією.
Внаслідок ворожого удару продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря — це стало причиною забруднення прибережної зони Одеси.
Що важливо розуміти, рослинна олія у морській воді утворює плівку на поверхні — вона обмежує доступ кисню та світла для морських організмів і може призвести до їх загибелі.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-