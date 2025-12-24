Атака Росії призвела до загибелі птахів на узбережжях Одещини

Офіс Генерального прокурора України офіційно підтвердив, що російські повітряні атаки на Одеську область стала причиною забруднення довкілля. Насамперед йдеться про те, що на пляжах Одеси виявили маслянисті плями та тіла загиблих птахів.

Росія продовжує завдавати Україні непоправної шкоди

Як повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок російської атаки на порт “Південний” — загорілися контейнери із борошном та рослинною олією.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок ворожого удару продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря — це стало причиною забруднення прибережної зони Одеси.

Що важливо розуміти, рослинна олія у морській воді утворює плівку на поверхні — вона обмежує доступ кисню та світла для морських організмів і може призвести до їх загибелі.

Фото: Сергій Лисак

Державна екологічна інспекція та Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України здійснюють моніторинг стану води. Ситуація перебуває на постійному контролі. Про подальший перебіг робіт інформуватимемо додатково. Сергій Лисак Начальник Одеської МВА

Фото: Сергій Лисак

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).