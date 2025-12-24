Атака России привела к гибели птиц на побережьях Одесщины

Офис Генерального прокурора Украины официально подтвердил, что российские воздушные атаки на Одесскую область стали причиной загрязнения окружающей среды. Прежде всего, речь идет о том, что на пляжах Одессы обнаружили маслянистые пятна и тела погибших птиц.

Россия продолжает наносить Украине непоправимый вред

Как сообщает начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, в результате российской атаки на порт "Южный" загорелись контейнеры с мукой и растительным маслом.

Фото: Сергей Лысак

В результате вражеского удара продукты горения и растительное масло попали в акваторию Черного моря — это стало причиной загрязнения прибрежной зоны Одессы.

Что важно понимать, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности — ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов и может привести к их гибели.

Фото: Сергей Лысак

Государственная экологическая инспекция и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины осуществляют мониторинг состояния воды. Ситуация находится на постоянном контроле. О дальнейшем ходе работ будем информировать дополнительно. Сергей Лысак Начальник Одесской ГВА

Фото: Сергей Лысак

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).