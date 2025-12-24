Атака России привела к гибели птиц на побережьях Одесщины
Атака России привела к гибели птиц на побережьях Одесщины

Офис Генерального прокурора
Россия продолжает наносить Украине непоправимый вред
Офис Генерального прокурора Украины официально подтвердил, что российские воздушные атаки на Одесскую область стали причиной загрязнения окружающей среды. Прежде всего, речь идет о том, что на пляжах Одессы обнаружили маслянистые пятна и тела погибших птиц.

Главные тезисы

  • Загрязнение произошло в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон".
  • Государственная экологическая инспекция и Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний осуществляют мониторинг состояния воды.

Россия продолжает наносить Украине непоправимый вред

Как сообщает начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, в результате российской атаки на порт "Южный" загорелись контейнеры с мукой и растительным маслом.

Фото: Сергей Лысак

В результате вражеского удара продукты горения и растительное масло попали в акваторию Черного моря — это стало причиной загрязнения прибрежной зоны Одессы.

Что важно понимать, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности — ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов и может привести к их гибели.

Фото: Сергей Лысак

Государственная экологическая инспекция и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины осуществляют мониторинг состояния воды. Ситуация находится на постоянном контроле. О дальнейшем ходе работ будем информировать дополнительно.

Фото: Сергей Лысак

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

