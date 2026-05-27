Атака шахедів РФ по Одещині — кількість постраждалих зросла

В Одеському районі через влучання дрона у ТЦ вдень 27 травня постраждали восьмеро осіб.

На Одещині зросла кількість постраждалих після дронової атаки РФ

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА по Одеському району, серед них — 12-річна дитина. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Раніше він інформував про пʼятьох постраждалих.

Також відомо. що зазнав пошкоджень зоомагазин — загинув собака. Також серед пошкоджених об'єктів відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі.