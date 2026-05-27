Атака шахедів РФ по Одещині — кількість постраждалих зросла

В Одеському районі через влучання дрона у ТЦ вдень 27 травня постраждали восьмеро осіб.
Головні тези:
- У Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки шахедів Російської Федерації.
- Серед постраждалих є навіть 12-річна дитина, якій надається уся необхідна допомога.
На Одещині зросла кількість постраждалих після дронової атаки РФ
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Раніше він інформував про пʼятьох постраждалих.
Також відомо. що зазнав пошкоджень зоомагазин — загинув собака. Також серед пошкоджених об'єктів відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі.
Пожежа охопила 1 700 квадратних метрів площі. Наразі її вже загасили.
