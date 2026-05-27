Атака шахедів РФ по Одещині — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака шахедів РФ по Одещині — кількість постраждалих зросла

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина
Read in English

В Одеському районі через влучання дрона у ТЦ вдень 27 травня постраждали восьмеро осіб.

Головні тези:

  • У Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки шахедів Російської Федерації.
  • Серед постраждалих є навіть 12-річна дитина, якій надається уся необхідна допомога.

На Одещині зросла кількість постраждалих після дронової атаки РФ

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА по Одеському району, серед них — 12-річна дитина. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Раніше він інформував про пʼятьох постраждалих.

Також відомо. що зазнав пошкоджень зоомагазин — загинув собака. Також серед пошкоджених об'єктів відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі.

Пожежа охопила 1 700 квадратних метрів площі. Наразі її вже загасили.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людей загинули та 5 постраждали внаслідок ударів Росії по Одещині
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Атака РФ на Одеську область - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ударні дрони РФ атакували Одесу — є постраждалі та руйнування
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
4 цивільних постраждали внаслідок атаки Росії на Одещину
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одещину - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?