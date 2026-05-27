Атака шахедов РФ по Одесской области — количество пострадавших возросло

В Одесском районе из-за попадания дрона в ТЦ днем 27 мая пострадали восемь человек.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в Одесской области выросло после атаки дронов шахедов РФ в ТЦ.
- Среди пострадавших присутствует 12-летний ребенок, которому предоставляется всесторонняя медицинская помощь.
В Одесской области возросло количество пострадавших после дроновой атаки РФ
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ранее он информировал о пяти пострадавших.
Также известно. что получил повреждения зоомагазин — погибла собака. Также среди поврежденных объектов отделения почты, магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили.
Пожар охватил 1 700 квадратных метров площади. Теперь ее уже потушили.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-