Ударные дроны РФ атаковали Одессу — есть пострадавшие и разрушения

Этой ночью враг снова массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, пока известно о двух пострадавших.

О последствиях атаки РФ сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

В результате вражеской атаки в Киевском и Приморском районах Одессы зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома.

Один из них — одноэтажный дом в Приморском районе, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли локальные пожары, оперативно ликвидированные.

На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. Жителям поврежденных домов оказывается помощь, продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.