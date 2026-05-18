Ударные дроны РФ атаковали Одессу — есть пострадавшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Ударные дроны РФ атаковали Одессу — есть пострадавшие и разрушения

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Read in English
Читати українською

Этой ночью враг снова массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, пока известно о двух пострадавших.

Главные тезисы

  • Ночная атака ударными дронами РФ вызвала разрушения и пострадавших в Одессе.
  • Известно о двух пострадавших: 11-летний мальчик и 59-летний мужчина, которым осуществляется необходимая помощь.

Россия била по Одессе шахедами: 2 раненых

О последствиях атаки РФ сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

В результате вражеской атаки в Киевском и Приморском районах Одессы зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома.

Один из них — одноэтажный дом в Приморском районе, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли локальные пожары, оперативно ликвидированные.

На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. Жителям поврежденных домов оказывается помощь, продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия била по Запорожью и Одессе — погиб мужчина, есть разрушения
ДСНС Украины
Атака РФ на Запорожье и Одессу – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 человека погибли и 15 ранены в результате ударов России по Одессе
Атака России на Одессу – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Одессе — количество пострадавших возросло до 17 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?