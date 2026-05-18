Ударные дроны РФ атаковали Одессу — есть пострадавшие и разрушения

Этой ночью враг снова массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, пока известно о двух пострадавших.
Главные тезисы
- Ночная атака ударными дронами РФ вызвала разрушения и пострадавших в Одессе.
- Известно о двух пострадавших: 11-летний мальчик и 59-летний мужчина, которым осуществляется необходимая помощь.
Россия била по Одессе шахедами: 2 раненых
О последствиях атаки РФ сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В результате вражеской атаки в Киевском и Приморском районах Одессы зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома.
Один из них — одноэтажный дом в Приморском районе, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли локальные пожары, оперативно ликвидированные.
На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. Жителям поврежденных домов оказывается помощь, продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.
