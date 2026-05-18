Ударні дрони РФ атакували Одесу — є постраждалі та руйнування

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих.
Головні тези:
- Ударні дрони РФ знову атакували Одесу, призводячи до постраждалих та руйнувань в житлових будинках.
- Наразі відомо про двох постраждалих: 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік, яким надається вся необхідна допомога.
Росія била по Одесі шахедами: 2 поранених
Про наслідки атаки РФ повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки.
Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, які були оперативно ліквідовані.
На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.
