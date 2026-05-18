Ударні дрони РФ атакували Одесу — є постраждалі та руйнування
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих.

Про наслідки атаки РФ повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога.

Начальник Одеської ОВА

Внаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки.

Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, які були оперативно ліквідовані.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

