Ударні дрони РФ атакували Одесу — є постраждалі та руйнування

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих.

Росія била по Одесі шахедами: 2 поранених

Про наслідки атаки РФ повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога. Олег Кіпер Начальник Одеської ОВА

Внаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки.

Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, які були оперативно ліквідовані.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.