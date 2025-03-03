Атаки РФ по Україні. Зеленський озвучив тижневу кількість запущених ракет, дронів та авіабомб
Категорія
Україна
Дата публікації

Атаки РФ по Україні. Зеленський озвучив тижневу кількість запущених ракет, дронів та авіабомб

Володимир Зеленський
КАБ
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Президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет, і наголосив, що той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою.

Головні тези:

  • Росія продовжує випускати безліч ударних дронів, авіабомб та ракет по Україні, залишаючи за собою сліди повітряного терору.
  • Володимир Зеленський закликає до міжнародної співпраці для припинення російської агресії та забезпечення миру в регіоні.
  • Україна веде боротьбу за своє право на нормальне та безпечне життя і вірить у перемогу справедливості та єдності.

Повітряний терор Росії проти України продовжується — Зеленський

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир — справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень — понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що «той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою».

За словами Президента, щоб змусити Росію припинити удари, потрібна більша спільна сила світу.

Посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, — саме на цьому ми маємо зосередитися. Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир.

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