Атаки РФ по Україні. Зеленський озвучив тижневу кількість запущених ракет, дронів та авіабомб

Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир — справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень — понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей.