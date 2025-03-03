Атаки РФ по Украине. Зеленский озвучил недельное количество запущенных ракет, дронов и авиабомб

Президент Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, и отметил, что желающий переговоров не бьет по людям баллистикой.
Главные тезисы
- Россия выпустила более 1050 ударных дронов, около 1300 авиабомб и более 20 ракет по Украине за прошедшую неделю, продолжая воздушный террор.
- Президент Украины обращается к международному сообществу с призывом остановить российскую агрессию и обеспечить мир и безопасность в регионе.
- Украина нацелена на победу над воздушным террором: усиление противовоздушной защиты, поддержка армии и обеспечение безопасности для предотвращения будущей агрессии.
Воздушный террор России против Украины продолжается — Зеленский
Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграмме.
Он отметил, что «тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой».
По словам Президента, чтобы заставить Россию прекратить удары, нужна большая общая сила мира.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-