Атаки РФ по Украине. Зеленский озвучил недельное количество запущенных ракет, дронов и авиабомб
Категория
Украина
Дата публикации

Атаки РФ по Украине. Зеленский озвучил недельное количество запущенных ракет, дронов и авиабомб

Владимир Зеленский
КАБ
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Президент Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, и отметил, что желающий переговоров не бьет по людям баллистикой.

Главные тезисы

  • Россия выпустила более 1050 ударных дронов, около 1300 авиабомб и более 20 ракет по Украине за прошедшую неделю, продолжая воздушный террор.
  • Президент Украины обращается к международному сообществу с призывом остановить российскую агрессию и обеспечить мир и безопасность в регионе.
  • Украина нацелена на победу над воздушным террором: усиление противовоздушной защиты, поддержка армии и обеспечение безопасности для предотвращения будущей агрессии.

Воздушный террор России против Украины продолжается — Зеленский

Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграмме.

Украина борется за нормальную и безопасную жизнь, которой заслуживает, за мир — справедливый и надежный. Мы хотим завершения этой войны. Но Россия не хочет и продолжает воздушный террор: за прошедшую неделю — более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, выпущенных по Украине, чтобы разрушать города и убивать людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что «тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой».

По словам Президента, чтобы заставить Россию прекратить удары, нужна большая общая сила мира.

Ужесточение нашей противовоздушной защиты, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые исключат возможность возвращения российской агрессии, — именно на этом мы должны сосредоточиться. Справедливость должна победить. Мы верим в силу единства и обязательно восстановим надежный мир.

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