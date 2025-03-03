Атаки РФ по Украине. Зеленский озвучил недельное количество запущенных ракет, дронов и авиабомб

Украина борется за нормальную и безопасную жизнь, которой заслуживает, за мир — справедливый и надежный. Мы хотим завершения этой войны. Но Россия не хочет и продолжает воздушный террор: за прошедшую неделю — более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, выпущенных по Украине, чтобы разрушать города и убивать людей.