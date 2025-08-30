"Атакували воєнні об'єкти". Росія брехливо виправдовує масовані удари по цивільних в Україні

Російська Федерація цинічно “виправдалася” за останні атаки по Україні.
Головні тези:
- Російська Федерація виправдовує масовані удари по цивільних об'єктах в Україні.
- РФ зазнала критики за комбіновану атаку на Київ, під час якої постраждало багато мирних жителів та житлові будинки.
- Глава Генштабу ЗС РФ заявив про удари по важливих об'єктах в Україні, в тому числі нібито по виробництву ракетних комплексів і ударних дронів.
РФ цинічно виправдовує масовані удари по цивільних в Україні
Зокрема 30 серпня глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов провів брифінг, під час якого зробив низку заяв.
Він стверджує, що Росія продовжує завдавати ударів нібито по "виключно військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України".
За весняно-літній період такі удари було завдано по 76 важливих об'єктах. Пріоритет віддається ураженню підприємств із виробництва ракетних комплексів і БпЛА великої дальності.
За його словами, в липні і серпні нібито завдано серію ударів по ключових виробництвах, які "залучені у створенні оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". За підсумком "знищено" конструкторські бюро, цехи з виробництва елементів бойових частин, систем управління і ракетних двигунів.
Зазначимо, що в ніч на 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосовуючи для ударів дрони і ракети різних типів. Унаслідок обстрілу були пожежі, багато пошкоджених житлових будинків, а також десятки загиблих мирних жителів.
Однак за версією Герасимова, Росія нібито вразила об'єкти з виробництва балістичних ракет "Сапсан", "Грім-2" і ударних дронів. Крім того, під удар "потрапили" авіабази Старокостянтинів, Васильків і Колимия.
Крім того, як каже Герасимов, буцімто уражено авіаційну техніку та об'єкти інфраструктури на десяти військових аеродромах (Івано-Франківськ, Луцьк, Дубно, Вознесенськ, Черкаси, Канатове, Коломия, Озерне, Василькове та Старокостянтинів).
Однак як ми знаємо, найбільше цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Там було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, виникли проблеми зі світлом, а кількість постраждалих продовжувала зростати впродовж дня. Наразі вже постраждали понад 30 мирних жителів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-