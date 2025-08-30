"Атакували воєнні об'єкти". Росія брехливо виправдовує масовані удари по цивільних в Україні

РФ цинічно виправдовує масовані удари по цивільних в Україні

Зокрема 30 серпня глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов провів брифінг, під час якого зробив низку заяв.

Він стверджує, що Росія продовжує завдавати ударів нібито по "виключно військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України".

За весняно-літній період такі удари було завдано по 76 важливих об'єктах. Пріоритет віддається ураженню підприємств із виробництва ракетних комплексів і БпЛА великої дальності.

За його словами, в липні і серпні нібито завдано серію ударів по ключових виробництвах, які "залучені у створенні оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". За підсумком "знищено" конструкторські бюро, цехи з виробництва елементів бойових частин, систем управління і ракетних двигунів.

Зазначимо, що в ніч на 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосовуючи для ударів дрони і ракети різних типів. Унаслідок обстрілу були пожежі, багато пошкоджених житлових будинків, а також десятки загиблих мирних жителів.

Однак за версією Герасимова, Росія нібито вразила об'єкти з виробництва балістичних ракет "Сапсан", "Грім-2" і ударних дронів. Крім того, під удар "потрапили" авіабази Старокостянтинів, Васильків і Колимия.

А сьогодні вночі — удари нібито були по підприємству "Південмаш" у Дніпрі, "Мотор Січ" у Запоріжжі та по складальних цехах хімічного заводу в Павлограді. Поширити

Крім того, як каже Герасимов, буцімто уражено авіаційну техніку та об'єкти інфраструктури на десяти військових аеродромах (Івано-Франківськ, Луцьк, Дубно, Вознесенськ, Черкаси, Канатове, Коломия, Озерне, Василькове та Старокостянтинів).