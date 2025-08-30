"Атаковали военные объекты". Россия лживо оправдывает массированные удары по гражданским в Украине

Российская Федерация цинично оправдалась за последние атаки по Украине.
Главные тезисы
- Россия лживо оправдывает массированные удары по гражданским объектам в Украине.
- Глава Генштаба ВС РФ заявил об удачах по важным объектам в Украине, в том числе по производству ракет и ударных дронов.
- Россия провела комбинированную атаку на Киев, в результате которой пострадали мирные жители и жилые дома.
РФ цинично оправдывает массированные удары по гражданским в Украине
В частности, 30 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел брифинг, во время которого сделал ряд заявлений.
Он утверждает, что Россия продолжает наносить удары якобы по "исключительно военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".
За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности.
По его словам, в июле и августе якобы нанесена серия ударов по ключевым производствам, которые "вовлечены в создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан". По итогу уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.
Отметим, что в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применяя для ударов дроны и ракеты разных типов. В результате обстрела были пожары, много поврежденных жилых домов, а также десятки погибших мирных жителей.
Однако по версии Герасимова, Россия якобы поразила объекты по производству баллистических ракет "Сапсан", "Гром-2" и ударных дронов. Кроме того, под удар "попали" авиабазы Староконстантинов, Васильков и Колымия.
Кроме того, как говорит Герасимов, якобы поражена авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов).
Однако, как мы знаем, больше всего этой ночью враг атаковал Запорожье. Там были повреждены и разрушены жилые дома, возникли проблемы со светом, а количество пострадавших продолжало расти в течение дня. Пострадали более 30 мирных жителей.
