"Атаковали военные объекты". Россия лживо оправдывает массированные удары по гражданским в Украине
"Атаковали военные объекты". Россия лживо оправдывает массированные удары по гражданским в Украине

Киев
Источник:  online.ua

Российская Федерация цинично оправдалась за последние атаки по Украине.

Главные тезисы

  • Россия лживо оправдывает массированные удары по гражданским объектам в Украине.
  • Глава Генштаба ВС РФ заявил об удачах по важным объектам в Украине, в том числе по производству ракет и ударных дронов.
  • Россия провела комбинированную атаку на Киев, в результате которой пострадали мирные жители и жилые дома.

РФ цинично оправдывает массированные удары по гражданским в Украине

В частности, 30 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел брифинг, во время которого сделал ряд заявлений.

Он утверждает, что Россия продолжает наносить удары якобы по "исключительно военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности.

По его словам, в июле и августе якобы нанесена серия ударов по ключевым производствам, которые "вовлечены в создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан". По итогу уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

Отметим, что в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применяя для ударов дроны и ракеты разных типов. В результате обстрела были пожары, много поврежденных жилых домов, а также десятки погибших мирных жителей.

Однако по версии Герасимова, Россия якобы поразила объекты по производству баллистических ракет "Сапсан", "Гром-2" и ударных дронов. Кроме того, под удар "попали" авиабазы Староконстантинов, Васильков и Колымия.

Сегодня ночью — удары якобы были по предприятию "Южмаш" в Днепре, "Мотор Сич" в Запорожье и по сборочным цехам химического завода в Павлограде.

Кроме того, как говорит Герасимов, якобы поражена авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов).

Однако, как мы знаем, больше всего этой ночью враг атаковал Запорожье. Там были повреждены и разрушены жилые дома, возникли проблемы со светом, а количество пострадавших продолжало расти в течение дня. Пострадали более 30 мирных жителей.

