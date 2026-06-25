АТЕШ розвідав об'єкти космічного зв'язку РФ у Криму — фото

Вітіне — найбільш укріплена локація: там зафіксоване значне накопичення військового персоналу і посилений контрольно-пропускний режим. Саме така щільність охорони говорить про високу значущість об'єкта для загарбників.

НІП-16 — це наземна станція управління військовими супутниками. Саме звідси російські військові передають команди на орбітальні апарати: супутники-розвідники, системи навігації та зв'язку. Командно-вимірювальний комплекс відповідає за точне відстеження супутників і синхронізацію їх роботи. Простіше кажучи, це пульт управління космічним угрупованням РФ у регіоні, без якого супутники перетворюються на металобрухт на орбіті.