АТЕШ розвідав об'єкти космічного зв'язку РФ у Криму — фото

Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили розвідку трьох об'єктів військової інфраструктури РФ у тимчасово окупованому Криму — в районах Заозерного та Вітіного.
Головні тези:
- Партизани розвідали об'єкти космічного зв'язку РФ у Криму на території, тимчасово окупованій Росією.
- Об'єкти розвідані дотримуючись безпеки, не дивлячись на відеоспостереження та присутність військових.
АТЕШ провів нову розвідку у Криму
Усі три локації пов'язані з військовою частиною 81415 — Центром космічного зв'язку НІП-16 та 40-м окремим командно-вимірювальним комплексом.
Об'єкти зняті послідовно, незважаючи на щільне відеоспостереження та присутність військових на кожній ділянці маршруту.
Вітіне — найбільш укріплена локація: там зафіксоване значне накопичення військового персоналу і посилений контрольно-пропускний режим. Саме така щільність охорони говорить про високу значущість об'єкта для загарбників.
НІП-16 — це наземна станція управління військовими супутниками. Саме звідси російські військові передають команди на орбітальні апарати: супутники-розвідники, системи навігації та зв'язку. Командно-вимірювальний комплекс відповідає за точне відстеження супутників і синхронізацію їх роботи. Простіше кажучи, це пульт управління космічним угрупованням РФ у регіоні, без якого супутники перетворюються на металобрухт на орбіті.
Усю зібрану інформацію, фото- та відеоматеріали по трьох майданчиках партизани передали Силам оборони України.
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