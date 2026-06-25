АТЕШ разведал объекты космической связи РФ в Крыму — фото

Витине — наиболее укрепленная локация: там зафиксировано значительное накопление военного персонала и усилен контрольно-пропускной режим. Именно такая плотность охраны говорит о высокой значимости объекта для захватчиков.

НИП-16 — это наземная станция управления военными спутниками. Конкретно об этом русские военные передают команды на орбитальные аппараты: спутники-разведчики, системы навигации и связи. Командно-измерительный комплекс отвечает за точное отслеживание спутников и синхронизацию их работы. Проще говоря, это пульт управления космической группировкой РФ в регионе, без которого спутники превращаются в металлолом на орбите.