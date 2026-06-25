АТЕШ разведал объекты космической связи РФ в Крыму — фото

Агенты партизанского движения АТЕШ провели разведку трех объектов военной инфраструктуры РФ во временно оккупированном Крыму — в районах Заозерного и Витино.
Главные тезисы
- Партизаны АТЕШ разведали объекты космической связи РФ в Крыму, в том числе Центр космической связи НИП-16 и командно-измерительный комплекс.
- Объекты военной инфраструктуры были сняты фото и видеоматериалы, переданные украинским силам обороны.
АТЕШ провел новую разведку в Крыму
Все три локации связаны с воинской частью 81415 — Центром космической связи НИП-16 и 40-м отдельным командно-измерительным комплексом.
Объекты сняты последовательно, несмотря на плотное видеонаблюдение и присутствие военных на каждом участке маршрута.
Витине — наиболее укрепленная локация: там зафиксировано значительное накопление военного персонала и усилен контрольно-пропускной режим. Именно такая плотность охраны говорит о высокой значимости объекта для захватчиков.
НИП-16 — это наземная станция управления военными спутниками. Конкретно об этом русские военные передают команды на орбитальные аппараты: спутники-разведчики, системы навигации и связи. Командно-измерительный комплекс отвечает за точное отслеживание спутников и синхронизацию их работы. Проще говоря, это пульт управления космической группировкой РФ в регионе, без которого спутники превращаются в металлолом на орбите.
Всю собранную информацию, фото- и видеоматериалы по трем площадкам партизаны передали Силам обороны Украины.
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