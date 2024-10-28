Авіація РФ бомбила КАБами центр Харкова — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила КАБами центр Харкова — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Російські окупанти ввечері 28 жовтня запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи.

Головні тези:

  • Російські окупанти ввечері 28 жовтня здійснили авіаційну атаку по центру Харкова, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
  • У Харкові чути вибухи та піднявся дим через обстріл російською авіацією.
  • За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранені шестеро осіб, пошкоджено будівлі медичного та адміністративного закладів.

Росія бомбила центр Харкова

У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами — будьте обережні. Можливі повторні пуски.

Про це повідомив близько 21.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці "прильоту" почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

О 21.36 Синєгубов уточнив, що у Харкові вже шестеро поранених. Через атаку пошкоджено будівлю медичного закладу та адміністративної установи.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку Харкова. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.

Як повідомили в ДСНС, на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

Харків вночі ворог атакував місто, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина, — йдеться в заяві ДСНС.

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Категорія
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Дата публікації
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Категорія
Україна
Дата публікації
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ДСНС України
РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина

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