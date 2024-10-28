Авіація РФ бомбила КАБами центр Харкова — є поранені

Російські окупанти ввечері 28 жовтня запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи.

Росія бомбила центр Харкова

У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами — будьте обережні. Можливі повторні пуски.

Про це повідомив близько 21.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці "прильоту" почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Поширити

О 21.36 Синєгубов уточнив, що у Харкові вже шестеро поранених. Через атаку пошкоджено будівлю медичного закладу та адміністративної установи.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку Харкова. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.

Як повідомили в ДСНС, на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.