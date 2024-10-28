Авиация РФ бомбила КАБами центр Харькова — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила КАБами центр Харькова — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Российские оккупанты вечером 28 октября запустили по Харькову авиабомбы. В городе раздались взрывы.

Главные тезисы

  • Российская авиация атаковала центр Харькова бомбами, что привело к ранениям нескольких человек.
  • Медицинские и спасательные службы уже работают на месте происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и минимизировать ущерб от атаки.
  • Официальные лица подтвердили факт авиационной атаки на жилой дом в Харькове, акцентируя внимание на жертвах и разрушениях, вызванных ударом.

Россия бомбила центр Харькова

В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны. Возможны повторные запуски.

Об этом сообщил около 21.00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже он уточнил, что под атакой находился центр Харькова. На месте "прилета" начался пожар, поднялся дым. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В 21.36 Синегубов уточнил, что в Харькове уже шесть раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и административного учреждения.

Что известно об атаке РФ на Харьков

Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому Харькова. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.

Как сообщили в ГСЧС, на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Харьков враг атаковал ночью, есть пострадавшие. Предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок, — говорится в заявлении ГСЧС.

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