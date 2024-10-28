Авиация РФ бомбила КАБами центр Харькова — есть раненые

Российские оккупанты вечером 28 октября запустили по Харькову авиабомбы. В городе раздались взрывы.
Главные тезисы
- Российская авиация атаковала центр Харькова бомбами, что привело к ранениям нескольких человек.
- Медицинские и спасательные службы уже работают на месте происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и минимизировать ущерб от атаки.
- Официальные лица подтвердили факт авиационной атаки на жилой дом в Харькове, акцентируя внимание на жертвах и разрушениях, вызванных ударом.
Россия бомбила центр Харькова
В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны. Возможны повторные запуски.
Об этом сообщил около 21.00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В 21.36 Синегубов уточнил, что в Харькове уже шесть раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и административного учреждения.
Что известно об атаке РФ на Харьков
Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому Харькова. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.
Как сообщили в ГСЧС, на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
Харьков враг атаковал ночью, есть пострадавшие. Предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок, — говорится в заявлении ГСЧС.
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