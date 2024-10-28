Авиация РФ бомбила КАБами центр Харькова — есть раненые

Российские оккупанты вечером 28 октября запустили по Харькову авиабомбы. В городе раздались взрывы.

Россия бомбила центр Харькова

В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны. Возможны повторные запуски.

Об этом сообщил около 21.00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже он уточнил, что под атакой находился центр Харькова. На месте "прилета" начался пожар, поднялся дым. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Поделиться

В 21.36 Синегубов уточнил, что в Харькове уже шесть раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и административного учреждения.

Что известно об атаке РФ на Харьков

Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому Харькова. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.

Как сообщили в ГСЧС, на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.