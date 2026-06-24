Авіація РФ бомбила КАБами пляж у Запоріжжі — шестеро поранених

У Запоріжжі внаслідок російського удару поранені шестеро людей, серед них троє дітей.
Головні тези:
- РФ авіація здійснила удар по пляжу в Запоріжжі, в результаті якого поранені шестеро людей, з них троє дітей.
- Дізнайтеся докладніше про наслідки удару російської авіації у Запоріжжі та стан постраждалих людей.
РФ бомбила Запоріжжя: шестеро поранених
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога.
Пошкоджені автівки та заклад харчування, який наразі не функціонує, додав Федоров.
Пізніше стало відомо про 6 поранених унаслідок атаки РФ.
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