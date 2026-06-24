Авіація РФ бомбила КАБами пляж у Запоріжжі — шестеро поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила КАБами пляж у Запоріжжі — шестеро поранених

Іван Федоров / Запорізька ОВА
пляж

У Запоріжжі внаслідок російського удару поранені шестеро людей, серед них троє дітей.

Головні тези:

  • РФ авіація здійснила удар по пляжу в Запоріжжі, в результаті якого поранені шестеро людей, з них троє дітей.
  • Дізнайтеся докладніше про наслідки удару російської авіації у Запоріжжі та стан постраждалих людей.

РФ бомбила Запоріжжя: шестеро поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога.

Пошкоджені автівки та заклад харчування, який наразі не функціонує, додав Федоров.

Також він оприлюднив фото, на яких видно величезну воронку, яка утворилася на пляжі внаслідок влучання, ймовірно, КАБа.

Пізніше стало відомо про 6 поранених унаслідок атаки РФ.

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