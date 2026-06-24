Авиация РФ бомбила КАБами пляж в Запорожье — шестеро раненых

В Запорожье в результате российского удара ранены шесть человек, среди них трое детей.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла удар по пляжу в Запорожье, ранев шесть человек, включая троих детей.
- Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о четырех пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
РФ бомбила Запорожье: шесть раненых
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Ранены четыре человека, из них трое детей. Каждому оказывается медицинская помощь.
Поврежденные автомобили и заведение питания, которое пока не функционирует, добавил Федоров.
Позже стало известно о 6 раненых в результате атаки РФ.
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