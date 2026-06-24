Авиация РФ бомбила КАБами пляж в Запорожье — шестеро раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила КАБами пляж в Запорожье — шестеро раненых

Иван Федоров / Запорожская ОВА
пляж
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В Запорожье в результате российского удара ранены шесть человек, среди них трое детей.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла удар по пляжу в Запорожье, ранев шесть человек, включая троих детей.
  • Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о четырех пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

РФ бомбила Запорожье: шесть раненых

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Ранены четыре человека, из них трое детей. Каждому оказывается медицинская помощь.

Поврежденные автомобили и заведение питания, которое пока не функционирует, добавил Федоров.

Также он обнародовал фото, на которых видна огромная воронка, образовавшаяся на пляже в результате попадания, вероятно, КАБа.

Позже стало известно о 6 раненых в результате атаки РФ.

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