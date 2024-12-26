Авіація РФ бомбила КАБами Слатине на Харьківщині — є загиблий та поранені

Війська РФ ударили вдень 26 грудня по Слатиному на Харківщині, за попередніми даними, є загиблі та поранені.
Головні тези:
- Війська РФ здійснили удар по селищу Слатине на Харківщині, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.
- Було істотно пошкоджено приміщення фермерського господарства, в результаті загинув один цивільний чоловік.
- Місцеві екстрені служби швидко втрутились у ситуацію та надали допомогу пораненим та пошкодженим об'єктам.
Авіація РФ бомбила Слатине: є жертви
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.
Пізніше стало відомо, що близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у селищі Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства.
Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених.
О 14:30 ворог вдарив також по місту Золочів Богодухівського району. Постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. На місцях влучань працюють екстрені служби.
Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Харків
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов вранці 25 грудня Харків зазнав чергової масованої ракетної атаки. Ворог запустив 12 ракет, цілеспрямовано влучаючи в котельні, ТЕЦ та інші енергетичні об'єкти.
Через пошкодження теплоенергетичних об'єктів у багатьох районах міста відсутнє опалення. Введено аварійні графіки відключень електроенергії.
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