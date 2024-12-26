Авиация РФ бомбила КАБами Слатино в Харьковской области — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила КАБами Слатино в Харьковской области — есть погибший и раненые

Харьковщина
Читати українською
Источник:  online.ua

Войска РФ ударили днем 26 декабря по Слатину в Харьковской области, по предварительным данным, погибшие и раненые.

Главные тезисы

  • В результате удара российской авиации по Слатино в Харьковской области погиб один человек, несколько человек ранено.
  • Местные экстренные службы активно оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают поврежденные объекты.
  • Ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся военных действий и ударов на мирное население со стороны России.

Авиация РФ бомбила Слатино: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино По предварительным данным, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Позже стало известно, что около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в поселке Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.

Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.

В 14:30 враг ударил также по городу Золочев Богодуховского района. Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение. На местах попаданий работают экстренные службы.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.

В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома.

Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков. Есть раненые и разрушения
Игорь Терехов
Последствия атаки армии РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Шевченково
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Запорожье и Харьков дронами — есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Запорожье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?