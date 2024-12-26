Авиация РФ бомбила КАБами Слатино в Харьковской области — есть погибший и раненые

Войска РФ ударили днем 26 декабря по Слатину в Харьковской области, по предварительным данным, погибшие и раненые.
Главные тезисы
- В результате удара российской авиации по Слатино в Харьковской области погиб один человек, несколько человек ранено.
- Местные экстренные службы активно оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают поврежденные объекты.
- Ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся военных действий и ударов на мирное население со стороны России.
Авиация РФ бомбила Слатино: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Позже стало известно, что около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в поселке Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.
Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.
В 14:30 враг ударил также по городу Золочев Богодуховского района. Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение. На местах попаданий работают экстренные службы.
Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.
Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-