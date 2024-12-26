Авиация РФ бомбила КАБами Слатино в Харьковской области — есть погибший и раненые

Войска РФ ударили днем 26 декабря по Слатину в Харьковской области, по предварительным данным, погибшие и раненые.

Авиация РФ бомбила Слатино: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино По предварительным данным, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы. Поделиться

Позже стало известно, что около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в поселке Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.

Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.

В 14:30 враг ударил также по городу Золочев Богодуховского района. Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение. На местах попаданий работают экстренные службы.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.

В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома. Поделиться

Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.