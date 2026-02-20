Авіація РФ бомбила Комишуваху Запорізької області — є поранені

20 лютого у Комишувасі на Запоріжжі 22-річна жінка та 27-річний чоловік дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами.
Головні тези:
- У результаті бомбардування Комишувахи на Запоріжжі двоє людей отримали поранення.
- Під час авіаудару росіяни зруйнували житлові будинки та спричинили пожежу.
- Поранені, 22-річна жінка та 27-річний чоловік, отримують необхідну медичну допомогу.
Росія бомбила Комишуваху: є постраждалі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Федоров зазначив, що авіаудар зруйнував та пошкодив житлові будинки. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.
