Авіація РФ бомбила Комишуваху Запорізької області — є поранені
Україна
Авіація РФ бомбила Комишуваху Запорізької області — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Комишуваха
20 лютого у Комишувасі на Запоріжжі 22-річна жінка та 27-річний чоловік дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами.

Головні тези:

  • У результаті бомбардування Комишувахи на Запоріжжі двоє людей отримали поранення.
  • Під час авіаудару росіяни зруйнували житлові будинки та спричинили пожежу.
  • Поранені, 22-річна жінка та 27-річний чоловік, отримують необхідну медичну допомогу.

Росія бомбила Комишуваху: є постраждалі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Керованими авіабомбами росіяни ударили по Комишувасі... Поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.

Федоров зазначив, що авіаудар зруйнував та пошкодив житлові будинки. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.


