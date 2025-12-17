Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до 30 осіб

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок авіаційного удару російських військ 17 грудня зросла до 30 осіб, п'ятеро з них – діти. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Запоріжжю зросла до 30 осіб, включно з 5 дітьми.
- Надано психологічну допомогу 27 громадянам, в тому числі двом дітям та двом маломобільним людям.
- Російська армія вдарила авіаційними бомбами по житлових будинках, школі та підприємству.
У Запоріжжі постраждали 30 людей внаслідок авіаудару РФ
Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, зокрема двом дітям та двом маломобільним людям.
17 грудня російська армія вдарила авіаційними бомбами по Запоріжжю та району. У зоні ураження опинилися житлові багатоповерхові будинки, школа та підприємство.
Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих є п’ятеро дітей: дівчатка двох, дев’яти та одинадцяти років та хлопчики п’яти та тринадцяти років.
Троє людей у важкому стані. Стан 14 поранених лікарі оцінюють, як середній.
