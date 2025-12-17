Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до 30 осіб

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, зокрема двом дітям та двом маломобільним людям.

17 грудня російська армія вдарила авіаційними бомбами по Запоріжжю та району. У зоні ураження опинилися житлові багатоповерхові будинки, школа та підприємство.

Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих є п’ятеро дітей: дівчатка двох, дев’яти та одинадцяти років та хлопчики п’яти та тринадцяти років.