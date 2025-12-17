Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате авиационного удара российских войск 17 декабря возросло до 30 человек, пятеро из них – дети. Аварийно-спасательные работы завершены.

В Запорожье пострадали 30 человек в результате авиаудара РФ

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, в том числе двум детям и двум маломобильным людям.

17 декабря российская армия ударила авиационными бомбами по Запорожью и району. В зоне поражения оказались жилые многоэтажные дома, школа и предприятие.

Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что среди пострадавших пятеро детей: девочки двух, девяти и одиннадцати лет и мальчики пяти и тринадцати лет.

Три человека в тяжелом состоянии. Состояние 14 раненых врачи оценивают как среднее.