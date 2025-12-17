Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30 человек

ДСНС Украины
Запорожье
Читати українською

В Запорожье количество пострадавших в результате авиационного удара российских войск 17 декабря возросло до 30 человек, пятеро из них – дети. Аварийно-спасательные работы завершены.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Запорожью увеличилось до 30 человек, в том числе 5 детей.
  • Психологическая помощь была предоставлена 27 гражданам, включая детей и маломобильных людей.
  • Российская армия атаковала жилые дома, школу и предприятие в Запорожье авиационными бомбами.

В Запорожье пострадали 30 человек в результате авиаудара РФ

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, в том числе двум детям и двум маломобильным людям.

17 декабря российская армия ударила авиационными бомбами по Запорожью и району. В зоне поражения оказались жилые многоэтажные дома, школа и предприятие.

Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что среди пострадавших пятеро детей: девочки двух, девяти и одиннадцати лет и мальчики пяти и тринадцати лет.

Три человека в тяжелом состоянии. Состояние 14 раненых врачи оценивают как среднее.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ атаковали Запорожье — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует Запорожье — пострадали десятки человек
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака России на Запорожье - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?