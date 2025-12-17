Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате авиационного удара российских войск 17 декабря возросло до 30 человек, пятеро из них – дети. Аварийно-спасательные работы завершены.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Запорожью увеличилось до 30 человек, в том числе 5 детей.
- Психологическая помощь была предоставлена 27 гражданам, включая детей и маломобильных людей.
- Российская армия атаковала жилые дома, школу и предприятие в Запорожье авиационными бомбами.
В Запорожье пострадали 30 человек в результате авиаудара РФ
Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, в том числе двум детям и двум маломобильным людям.
17 декабря российская армия ударила авиационными бомбами по Запорожью и району. В зоне поражения оказались жилые многоэтажные дома, школа и предприятие.
Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что среди пострадавших пятеро детей: девочки двух, девяти и одиннадцати лет и мальчики пяти и тринадцати лет.
Три человека в тяжелом состоянии. Состояние 14 раненых врачи оценивают как среднее.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-