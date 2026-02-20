Авиация РФ бомбила Камышеваху Запорожской области — есть раненые

20 февраля в Камышевасе в Запорожье 22-летняя женщина и 27-летний мужчина получили ранения в результате удара управляемыми авиабомбами.
Главные тезисы
- В результате авиаудара авиации РФ по Камышувахе в Запорожье были ранены 22-летняя женщина и 27-летний мужчина.
- По словам начальника Запорожской ОВА, российские воздушные силы применили управляемые авиабомбы, вызвав разрушения жилых домов и пожар.
Россия бомбила Камышеваху: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Федоров отметил, что авиаудар разрушил и повредил жилые дома. Возник пожар в многоквартирном доме.
