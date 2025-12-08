Россия нанесла удары по Запорожью и области — известно о 9 раненых
Россия нанесла удары по Запорожью и области — известно о 9 раненых

Российская армия только что ударила по Запорожью и области. Есть попадания по промышленному предприятию. Пока известно о семи пострадавших в облцентре и еще нескольких - в области.

  • Российская армия нанесла удары по Запорожью и области, вызвав пострадавших и серьезные повреждения промышленному предприятию.
  • Подтверждена информация о 9 раненых в результате ударов по Запорожью и Вольнянску, где пострадали граждане и инфраструктура.
  • Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт атаки и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Россия атаковала Запорожье и область: есть раненые

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне бьют по Запорожской области. Один из ударов — по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно один человек ранен.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Второй удар, как отмечается, пришелся по Вольнянску. Там, по предварительной информации, два человека травмированы.

Позже Федоров уточнил информацию.

Число пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек. Медики оказывают неотложную помощь.

