Россия нанесла удары по Запорожью и области — известно о 9 раненых

Российская армия только что ударила по Запорожью и области. Есть попадания по промышленному предприятию. Пока известно о семи пострадавших в облцентре и еще нескольких - в области.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удары по Запорожью и области, вызвав пострадавших и серьезные повреждения промышленному предприятию.
- Подтверждена информация о 9 раненых в результате ударов по Запорожью и Вольнянску, где пострадали граждане и инфраструктура.
- Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт атаки и оказание медицинской помощи пострадавшим.
Россия атаковала Запорожье и область: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Второй удар, как отмечается, пришелся по Вольнянску. Там, по предварительной информации, два человека травмированы.
Позже Федоров уточнил информацию.
Число пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек. Медики оказывают неотложную помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-