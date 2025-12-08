Росія завдала ударів по Запоріжжю та області — відомо про 9 поранених
Росія завдала ударів по Запоріжжю та області — відомо про 9 поранених

Іван Федоров
Вільнянськ
Російська армія щойно вдарила по Запоріжжю та області. Є влучання по промисловому підприємству. Наразі відомо про сімох постраждалих в облцентрі та ще кількох - в області.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по Запоріжжю та області, що призвело до поранень 9 людей.
  • У розгар сутичок було влучання по промисловому підприємству в Запоріжжі.
  • Начальник Запорізької ОВА підтвердив інформацію про атаку та поранених громадян.

Росія атакувала Запоріжжя та область: є поранені

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни бʼють по Запорізькій області. Один із ударів — по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Другий удар, як зазначається, припав по Вільнянську. Там, за попередньою інформацією, двоє людей травмовано.

Пізніше Федоров уточнив інформацію.

Кількість постраждалих унаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають усю невідкладну допомогу.

