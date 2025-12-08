Росія завдала ударів по Запоріжжю та області — відомо про 9 поранених

Російська армія щойно вдарила по Запоріжжю та області. Є влучання по промисловому підприємству. Наразі відомо про сімох постраждалих в облцентрі та ще кількох - в області.
Росія атакувала Запоріжжя та область: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Другий удар, як зазначається, припав по Вільнянську. Там, за попередньою інформацією, двоє людей травмовано.
Пізніше Федоров уточнив інформацію.
Кількість постраждалих унаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають усю невідкладну допомогу.
