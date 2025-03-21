Авіація РФ бомбила Костянтинівку — є загибла і поранені
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Україна
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Авіація РФ бомбила Костянтинівку — є загибла і поранені

Костянтиніка
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Джерело:  online.ua

Російські війська завдали ударів по Костянтинівці та Мирнограду Донецької області — одна цивільна загинула, ще четверо дістали поранення.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили удари по Костянтинівці та Мирнограду, що призвело до загибелі однієї цивільної особи та поранення чотирьох інших.
  • Авіація РФ кинула бомби на Костянтинівку, результатом чого стали смертельні травми і поранення жінки 70 років.
  • Внаслідок атаки на Мирноград росіянами обстріляли з артилерії, що призвело до тілесних ушкоджень двох жінок на подвір’ї будинку.

Росія бомбила Костянтинівку: є жертва

Попередньо встановлено, що на Костянтинівку загарбники скинули три авіаційні бомби «ФАБ-250» із модулем планерування та корекції.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок ворожого удару смертельних травм зазнала 78-річна громадянка, жінка й чоловік віком 70 років дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Мирноград росіяни обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки тілесних ушкоджень зазнали 47-річна жінка та її 22-річна родичка, які на той час перебували на подвір’ї будинку.

Обох потерпілих госпіталізували, у них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузія.

Зафіксовано, що ворожими ударами в містах пошкоджені житлові будинки, автотранспорт, гаражні приміщення, лінії електромереж і газопровід.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Іде досудове розслідування.

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