Авіація РФ бомбила Костянтинівку — є загибла і поранені

Російські війська завдали ударів по Костянтинівці та Мирнограду Донецької області — одна цивільна загинула, ще четверо дістали поранення.

Росія бомбила Костянтинівку: є жертва

Попередньо встановлено, що на Костянтинівку загарбники скинули три авіаційні бомби «ФАБ-250» із модулем планерування та корекції.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок ворожого удару смертельних травм зазнала 78-річна громадянка, жінка й чоловік віком 70 років дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Мирноград росіяни обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки тілесних ушкоджень зазнали 47-річна жінка та її 22-річна родичка, які на той час перебували на подвір’ї будинку.

Обох потерпілих госпіталізували, у них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузія. Поширити

Зафіксовано, що ворожими ударами в містах пошкоджені житлові будинки, автотранспорт, гаражні приміщення, лінії електромереж і газопровід.