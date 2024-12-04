Авіація РФ двічі бомбила Костянтинівку на Донеччині — є поранені

Російські війська вранці 4 грудня атакували Костянтинівку Донецької області двома керованими авіабомбами, внаслідок чого четверо людей зазнали поранень, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Росія бомбила Костянтинівку: є поранені

4 грудня 2024 року об 11:15 окупанти завдали двох авіаударів по м. Костянтинівка. Попередньо ворог використав ФАБ-250 з модулем УМПК. Поширити

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, внаслідок влучання в одному з районів міста зазнали поранень четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років, які у момент атаки були біля магазину. У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, контузія та забої.

Унаслідок авіаудару пошкоджені 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередачі і газогін.

У Костянтинівці 6 людей поранено через російські КАБи

Російські військові скинули ввечері 21 листопада дві керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Шестеро людей поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранень різної тяжкості зазнали шестеро людей від 60 до 85 років. Поширити

Наразі усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.