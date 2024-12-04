Авіація РФ двічі бомбила Костянтинівку на Донеччині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ двічі бомбила Костянтинівку на Донеччині — є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

Російські війська вранці 4 грудня атакували Костянтинівку Донецької області двома керованими авіабомбами, внаслідок чого четверо людей зазнали поранень, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Головні тези:

  • Російська авіація двічі бомбила Костянтинівку на Донеччині, спричинивши поранення та руйнування цивільної інфраструктури.
  • У результаті авіаударів 4 грудня та 21 листопада в місті постраждали 10 людей різного віку, які зазнали поранень різної тяжкості.
  • Пошкоджені буудинки, підприємства, лінії електропередачі та газогін внаслідок бомбардувань Костянтинівки російськими військами.
  • Ситуація на Донеччині є напруженою, оскільки цивільне населення постійно піддається авіаційним нападам з боку російських окупантів.
  • Необхідно негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів та запезпечити безпеку мирного населення на сході України.

Росія бомбила Костянтинівку: є поранені

4 грудня 2024 року об 11:15 окупанти завдали двох авіаударів по м. Костянтинівка. Попередньо ворог використав ФАБ-250 з модулем УМПК.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, внаслідок влучання в одному з районів міста зазнали поранень четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років, які у момент атаки були біля магазину. У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, контузія та забої.

Унаслідок авіаудару пошкоджені 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередачі і газогін.

У Костянтинівці 6 людей поранено через російські КАБи

Російські військові скинули ввечері 21 листопада дві керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Шестеро людей поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранень різної тяжкості зазнали шестеро людей від 60 до 85 років.

Наразі усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.

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