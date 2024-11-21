Росія бомбила Костянтинівку двома КАБАми — шестеро постраждалих

Російські військові скинули ввечері 21 листопада дві керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранень.

У Костянтинівці 6 людей поранено через російські КАБи

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Шестеро людей поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранень різної тяжкості зазнали шестеро людей від 60 до 85 років. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Наразі усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Костянтинівка після ударів РФ

Внаслідок вибухів пошкоджені 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінія електропередач.

Філашкін наголосив, що зараз Костянтинівка, як і вся Донеччина, небезпечна для життя. Тому вкотре закликав жителів евакуюватися.

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 26 жовтня російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.