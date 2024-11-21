Росія бомбила Костянтинівку двома КАБАми — шестеро постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія бомбила Костянтинівку двома КАБАми — шестеро постраждалих

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

Російські військові скинули ввечері 21 листопада дві керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранень.

Головні тези:

  • Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку, що призвело до поранень шестеро людей.
  • Шестеро постраждалих отримують медичну допомогу, одна людина у тяжкому стані.
  • У результаті атаки Росії пошкоджено понад 11 будівель та інфраструктурних об'єктів у місті.
  • Начальник Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватися з небезпечних зон міста.
  • Ситуація у Костянтинівці та на Донеччині залишається напруженою.

У Костянтинівці 6 людей поранено через російські КАБи

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Шестеро людей поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранень різної тяжкості зазнали шестеро людей від 60 до 85 років.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Наразі усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Костянтинівка після ударів РФ

Внаслідок вибухів пошкоджені 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінія електропередач.

Філашкін наголосив, що зараз Костянтинівка, як і вся Донеччина, небезпечна для життя. Тому вкотре закликав жителів евакуюватися.

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 26 жовтня російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років.

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