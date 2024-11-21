Росія бомбила Костянтинівку двома КАБАми — шестеро постраждалих

Російські військові скинули ввечері 21 листопада дві керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. За попередніми даними, шестеро людей зазнали поранень.
Головні тези:
- Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку, що призвело до поранень шестеро людей.
- Шестеро постраждалих отримують медичну допомогу, одна людина у тяжкому стані.
- У результаті атаки Росії пошкоджено понад 11 будівель та інфраструктурних об'єктів у місті.
- Начальник Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватися з небезпечних зон міста.
- Ситуація у Костянтинівці та на Донеччині залишається напруженою.
У Костянтинівці 6 людей поранено через російські КАБи
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.
Внаслідок вибухів пошкоджені 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінія електропередач.
Філашкін наголосив, що зараз Костянтинівка, як і вся Донеччина, небезпечна для життя. Тому вкотре закликав жителів евакуюватися.
Авіація РФ бомбила Костянтинівку
За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 26 жовтня російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.
Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.
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