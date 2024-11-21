Россия бомбила Константиновку двумя КАБАМИ — шестеро пострадавших

Российские военные сбросили вечером 21 ноября две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

В Константиновке 6 человек ранены из-за российских КАБов

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Шесть человек ранены в результате ударов по Константиновке. Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Пока все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Константиновка после ударов РФ

В результате взрывов повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.

Филашкин подчеркнул, что сейчас Константиновка, как и вся Донбасса, опасна для жизни. Поэтому еще раз призвал жителей эвакуироваться.

Авиация РФ бомбила Константиновку

По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 26 октября российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.

Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.