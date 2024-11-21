Россия бомбила Константиновку двумя КАБАМИ — шестеро пострадавших

Российские военные сбросили вечером 21 ноября две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на Константиновку, что привело к ранениям шести человек.
- Атака привела к разрушению 11 зданий и инфраструктурных объектов в городе.
- Начальник Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться из опасных зон, так как ситуация остается напряженной.
В Константиновке 6 человек ранены из-за российских КАБов
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Пока все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
В результате взрывов повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.
Филашкин подчеркнул, что сейчас Константиновка, как и вся Донбасса, опасна для жизни. Поэтому еще раз призвал жителей эвакуироваться.
Авиация РФ бомбила Константиновку
По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 26 октября российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.
Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.
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