Авиация РФ дважды бомбила Константиновку Донецкой области — есть раненые

Российские войска утром 4 декабря атаковали Константиновку Донецкой области двумя управляемыми авиабомбами, в результате чего четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Россия бомбила Константиновку: есть раненые

4 декабря 2024 в 11:15 оккупанты нанесли двух авиаударов по г. Константиновка. Предварительно враг использовал ФАБ-250 с модулем УМПК. Поделиться

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в результате попадания в одном из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет, которые в момент атаки были возле магазина.

В результате авиаудара повреждены 4 многоэтажки, 4 предприятия, 3 линии электропередачи и газопровод.

В Константиновке 6 человек ранены из-за российских КАБ

Российские военные сбросили вечером 21 ноября две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Шесть человек ранены в результате ударов по Константиновке. Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Ранения различной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет. Поделиться

В настоящее время все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.