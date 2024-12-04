Авиация РФ дважды бомбила Константиновку Донецкой области — есть раненые

Российские войска утром 4 декабря атаковали Константиновку Донецкой области двумя управляемыми авиабомбами, в результате чего четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Российские войска осуществили два авиаудара по Константиновке, что привело к ранениям четырех человек и разрушениям гражданской инфраструктуры.
- В результате бомбардировок российскими войсками по городу пострадали 4 человека, также были повреждены здания, предприятия, линии электропередачи и газопроводы.
- Напряженная ситуация на востоке Украины обусловлена постоянными авиационными нападениями со стороны российских оккупантов, что требует моментального прекращения бомбардировок гражданских объектов.
Россия бомбила Константиновку: есть раненые
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
По данным прокуратуры, в результате попадания в одном из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет, которые в момент атаки были возле магазина.
В результате авиаудара повреждены 4 многоэтажки, 4 предприятия, 3 линии электропередачи и газопровод.
В Константиновке 6 человек ранены из-за российских КАБ
Российские военные сбросили вечером 21 ноября две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
В настоящее время все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
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