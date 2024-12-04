Авиация РФ дважды бомбила Константиновку Донецкой области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ дважды бомбила Константиновку Донецкой области — есть раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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Российские войска утром 4 декабря атаковали Константиновку Донецкой области двумя управляемыми авиабомбами, в результате чего четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • Российские войска осуществили два авиаудара по Константиновке, что привело к ранениям четырех человек и разрушениям гражданской инфраструктуры.
  • В результате бомбардировок российскими войсками по городу пострадали 4 человека, также были повреждены здания, предприятия, линии электропередачи и газопроводы.
  • Напряженная ситуация на востоке Украины обусловлена постоянными авиационными нападениями со стороны российских оккупантов, что требует моментального прекращения бомбардировок гражданских объектов.

Россия бомбила Константиновку: есть раненые

4 декабря 2024 в 11:15 оккупанты нанесли двух авиаударов по г. Константиновка. Предварительно враг использовал ФАБ-250 с модулем УМПК.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в результате попадания в одном из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет, которые в момент атаки были возле магазина.

В результате авиаудара повреждены 4 многоэтажки, 4 предприятия, 3 линии электропередачи и газопровод.

В Константиновке 6 человек ранены из-за российских КАБ

Российские военные сбросили вечером 21 ноября две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Шесть человек ранены в результате ударов по Константиновке. Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Ранения различной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет.

В настоящее время все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

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