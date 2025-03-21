Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшая и раненые

Российские войска нанесли удары по Константиновке и Мирнограду Донецкой области — одна гражданская погибла, еще четверо получили ранения.

Россия бомбила Константиновку: есть жертва

Предварительно установлено, что на Константиновку захватчики сбросили три авиационные бомбы "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В результате вражеского удара смертельных травм получила 78-летняя гражданка, женщина и мужчина в возрасте 70 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

Мирноград россияне обстреляли из артиллерии. В результате атаки телесных повреждений получили 47-летняя женщина и ее 22-летняя родственница, которые в то время находились во дворе дома.

Оба пострадавших госпитализированы, у них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия. Поделиться

Зафиксировано, что вражескими ударами по городам повреждены жилые дома, автотранспорт, гаражные помещения, линии электросетей и газопровод.