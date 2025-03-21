Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшая и раненые

Константиновка
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские войска нанесли удары по Константиновке и Мирнограду Донецкой области — одна гражданская погибла, еще четверо получили ранения.

Главные тезисы

  • В результате бомбардировки Константиновки и Мирнограда российскими войсками погибла одна гражданка, а четверо человек получили ранения.
  • Авиация РФ сбросила бомбы на Константиновку, что привело к смертельным травмам и ранениям женщины 70 лет.
  • Мирноград был обстрелян из артиллерии, пострадали две женщины. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и контузиями.

Россия бомбила Константиновку: есть жертва

Предварительно установлено, что на Константиновку захватчики сбросили три авиационные бомбы "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В результате вражеского удара смертельных травм получила 78-летняя гражданка, женщина и мужчина в возрасте 70 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

Мирноград россияне обстреляли из артиллерии. В результате атаки телесных повреждений получили 47-летняя женщина и ее 22-летняя родственница, которые в то время находились во дворе дома.

Оба пострадавших госпитализированы, у них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Зафиксировано, что вражескими ударами по городам повреждены жилые дома, автотранспорт, гаражные помещения, линии электросетей и газопровод.

Правоохранители открыли производство по ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Идет досудебное расследование.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ дважды бомбила Константиновку Донецкой области — есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
9 авиаударов за 15 минут — Россия бомбила Константиновку, есть жертвы
Прокуратура Донецкой области
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская авиация бомбила ФАБами Константиновку — есть погибший и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?