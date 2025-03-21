Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшая и раненые

Российские войска нанесли удары по Константиновке и Мирнограду Донецкой области — одна гражданская погибла, еще четверо получили ранения.
Главные тезисы
- В результате бомбардировки Константиновки и Мирнограда российскими войсками погибла одна гражданка, а четверо человек получили ранения.
- Авиация РФ сбросила бомбы на Константиновку, что привело к смертельным травмам и ранениям женщины 70 лет.
- Мирноград был обстрелян из артиллерии, пострадали две женщины. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и контузиями.
Россия бомбила Константиновку: есть жертва
Предварительно установлено, что на Константиновку захватчики сбросили три авиационные бомбы "ФАБ-250" с модулем планирования и коррекции.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В результате вражеского удара смертельных травм получила 78-летняя гражданка, женщина и мужчина в возрасте 70 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.
Мирноград россияне обстреляли из артиллерии. В результате атаки телесных повреждений получили 47-летняя женщина и ее 22-летняя родственница, которые в то время находились во дворе дома.
Зафиксировано, что вражескими ударами по городам повреждены жилые дома, автотранспорт, гаражные помещения, линии электросетей и газопровод.
Правоохранители открыли производство по ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Идет досудебное расследование.
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