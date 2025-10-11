Авіація РФ бомбила Костянтинівку — є загиблі та поранені

Щонайменше дві людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок ударів авіабомбами по Костянтинівці 11 жовтня.
Головні тези:
- Російська авіація бомбардувала мирне місто Костянтинівка: вбила двох місцевих жителів та поранила п'ятьох осіб.
- Глава Донецької ОВА закликав до відповідального ставлення до безпеки дітей.
- Дитина, яка була на місці авіаудару, була евакуйована до безпечного місця в Краматорськ.
Росія бомбила Костянтинівку: загинуло двоє людей
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни знову атакували місто авіабомбами, щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені — убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.
Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитину евакуювали до Краматорська.
Росіяни скинули на місто авіабомбу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви - в момент атаки там перебували цивільні. Вибухом пошкодило фасад церкви та дев'ять приватних будинків.
