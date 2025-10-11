Авіація РФ бомбила Костянтинівку — є загиблі та поранені

Щонайменше дві людини загинули і п'ятеро поранені внаслідок ударів авіабомбами по Костянтинівці 11 жовтня.

Росія бомбила Костянтинівку: загинуло двоє людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни знову атакували місто авіабомбами, щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені — убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Костянтинівка після авіаудару РФ

Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитину евакуювали до Краматорська.

Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту — це верх безвідповідальності! Не бережете себе — то побережіть хоча б своїх дітей! Вони заслуговують на життя! — заявив Філашкін. Поширити

Росіяни скинули на місто авіабомбу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви - в момент атаки там перебували цивільні. Вибухом пошкодило фасад церкви та дев'ять приватних будинків.