Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшие и раненые

По меньшей мере, два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов авиабомбами по Константиновке 11 октября.

Россия бомбила Константиновку: погибли два человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне снова атаковали город авиабомбами, по меньшей мере, 2 человека погибли и 5 ранены — убили двух местных мужчин 49 и 56 лет.

Константиновка после авиаудара РФ

Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенка эвакуировали в Краматорск.

Остаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта — это верх безответственности! Не бережете себя — так поберегите хотя бы своих детей! Они заслуживают жизни! — заявил Филашкин. Поделиться

Россияне сбросили на город авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви – в момент атаки там находились гражданские. Взрывом повредило фасад церкви и девять частных домов.