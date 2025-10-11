Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Читати українською

По меньшей мере, два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов авиабомбами по Константиновке 11 октября.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила бомбардировку города Константиновка, в результате чего погибли два местных жителя и пятеро были ранены.
  • С месте авиаудара был эвакуирован двухлетний мальчик, в то время как его отец и дедушка получили ранения.

Россия бомбила Константиновку: погибли два человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне снова атаковали город авиабомбами, по меньшей мере, 2 человека погибли и 5 ранены — убили двух местных мужчин 49 и 56 лет.

Константиновка после авиаудара РФ

Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенка эвакуировали в Краматорск.

Остаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта — это верх безответственности! Не бережете себя — так поберегите хотя бы своих детей! Они заслуживают жизни! — заявил Филашкин.

Россияне сбросили на город авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви – в момент атаки там находились гражданские. Взрывом повредило фасад церкви и девять частных домов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бомбила Константиновку и Ильиновку в Донецкой области — есть погибшие
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Константиновку — пятеро людей погибли
Полиция Донецкой области
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Константиновку — погибли и пострадали люди
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?