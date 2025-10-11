Авиация РФ бомбила Константиновку — есть погибшие и раненые

По меньшей мере, два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов авиабомбами по Константиновке 11 октября.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила бомбардировку города Константиновка, в результате чего погибли два местных жителя и пятеро были ранены.
- С месте авиаудара был эвакуирован двухлетний мальчик, в то время как его отец и дедушка получили ранения.
Россия бомбила Константиновку: погибли два человека
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Россияне снова атаковали город авиабомбами, по меньшей мере, 2 человека погибли и 5 ранены — убили двух местных мужчин 49 и 56 лет.
Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенка эвакуировали в Краматорск.
Россияне сбросили на город авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви – в момент атаки там находились гражданские. Взрывом повредило фасад церкви и девять частных домов.
