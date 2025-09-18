Авиация РФ бомбила Константиновку — пятеро людей погибли

Утром 18 сентября Россия нанесла авиаудар по Константиновке, в результате чего погибли 5 мирных жителей.

Авиаудар РФ по Константиновке: погибли 5 человек

Сегодня около 10 часов утра российская авиация сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилищный сектор города. На месте удара работали полицейские.

В результате атаки погибли 5 человек — две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65, 67, 74 лет.

Константиновка после удара РФ

Повреждены 4 многоквартирных дома.