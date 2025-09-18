Авиация РФ бомбила Константиновку — пятеро людей погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Константиновку — пятеро людей погибли

Полиция Донецкой области
Константиновка
Читати українською

Утром 18 сентября Россия нанесла авиаудар по Константиновке, в результате чего погибли 5 мирных жителей.

Главные тезисы

  • 18 сентября Россия нанесла авиаудар по Константиновке, погибли 5 человек
  • Авиация РФ сбросила бомбу ФАБ-250 на жилой сектор города, повреждены 4 дома.
  • Жертвами атаки стали две женщины и трое мужчин пожилого возраста: 62, 65, 65, 67 и 74 лет.

Авиаудар РФ по Константиновке: погибли 5 человек

Сегодня около 10 часов утра российская авиация сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилищный сектор города. На месте удара работали полицейские.

В результате атаки погибли 5 человек — две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65, 67, 74 лет.

Константиновка после удара РФ

Повреждены 4 многоквартирных дома.

Правовая квалификация события — ст. 438 УК (военные преступления), сообщили в полиции Донбасса.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Константиновке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы
Константиновка снова попала под удар РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
8 гражданских погибли в Константиновке в результате российского артобстрела
Прокуратура Донецкой области
Константиновка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?