Авиация РФ бомбила Константиновку — пятеро людей погибли

Утром 18 сентября Россия нанесла авиаудар по Константиновке, в результате чего погибли 5 мирных жителей.
Авиаудар РФ по Константиновке: погибли 5 человек
Сегодня около 10 часов утра российская авиация сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилищный сектор города. На месте удара работали полицейские.
В результате атаки погибли 5 человек — две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65, 67, 74 лет.
Повреждены 4 многоквартирных дома.
Правовая квалификация события — ст. 438 УК (военные преступления), сообщили в полиции Донбасса.
