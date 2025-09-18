Авіація РФ бомбила Костянтинівку — п'ятеро людей загинули

Вранці 18 вересня Росія здійснила авіаудар по Костянтинівці, внаслідок чого загинули 5 мирних жителів.
Авіаудар РФ по Костянтинівці: загинули 5 людей
Сьогодні близько 10 години ранку російська авіація скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські.
Внаслідок атаки загинули 5 людей — дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків — 65, 67, 74 років.
Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Правова кваліфікація події — ст. 438 ККУ (воєнні злочини), повідомили у поліції Донеччини.
