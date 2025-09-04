Россия бомбила Константиновку и Ильиновку в Донецкой области — есть погибшие

В Донецкой области войска РФ 4 сентября сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и на здания в Ильиновке, погибли два человека.

Россия убила двух человек в Ильиновке

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Константиновская больница — очередная «военная» мишень российских окупантов. Сегодня они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Еще 3 авиабомба сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых построек.

Он подчеркнул, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре — это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты.