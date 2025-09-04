Россия бомбила Константиновку и Ильиновку в Донецкой области — есть погибшие

В Донецкой области войска РФ 4 сентября сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и на здания в Ильиновке, погибли два человека.
Главные тезисы
- Российские войска сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и на здание в Ильиновке, что привело к гибели двух человек.
- Авиационные удары РФ по гражданским объектам, включая больницы и жилые здания, нарушают международные стандарты и приводят к человеческим жертвам.
Россия убила двух человек в Ильиновке
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Еще 3 авиабомба сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых построек.
Он подчеркнул, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре — это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты.
Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно и призвал эвакуироваться своевременно.
