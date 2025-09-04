Россия бомбила Константиновку и Ильиновку в Донецкой области — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бомбила Константиновку и Ильиновку в Донецкой области — есть погибшие

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Read in English
Читати українською

В Донецкой области войска РФ 4 сентября сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и на здания в Ильиновке, погибли два человека.

Главные тезисы

  • Российские войска сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и на здание в Ильиновке, что привело к гибели двух человек.
  • Авиационные удары РФ по гражданским объектам, включая больницы и жилые здания, нарушают международные стандарты и приводят к человеческим жертвам.

Россия убила двух человек в Ильиновке

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Константиновская больница — очередная «военная» мишень российских окупантов. Сегодня они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Еще 3 авиабомба сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых построек.

Он подчеркнул, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре — это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты.

Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно и призвал эвакуироваться своевременно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Константиновке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы
Константиновка снова попала под удар РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
8 гражданских погибли в Константиновке в результате российского артобстрела
Прокуратура Донецкой области
Константиновка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?