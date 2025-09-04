Росія бомбила Костянтинівку та Іллінівку на Донеччині — є загиблі

На Донеччині війська РФ 4 вересня скинули авіабомби на лікарню у Костянтинівці та на будівлі в Іллінівці, загинули двоє людей.

Росія вбила двох людей у Іллінівці

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Костянтинівська лікарня — чергова «військова» мішень російських окупантів. Сьогодні вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів… Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.

Він підкреслив, що удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти.