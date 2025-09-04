Росія бомбила Костянтинівку та Іллінівку на Донеччині — є загиблі

На Донеччині війська РФ 4 вересня скинули авіабомби на лікарню у Костянтинівці та на будівлі в Іллінівці, загинули двоє людей.
Головні тези:
- Російські війська скинули авіабомби на лікарню у Костянтинівці та на будівлю в Іллінівці, що призвело до загибелі двох людей.
- Російські окупанти спрямовують удари на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будівлі, порушуючи міжнародні стандарти та призводячи до людських жертв.
Росія вбила двох людей у Іллінівці
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
Він підкреслив, що удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти.
Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно і закликав евакуюватися своєчасно.
