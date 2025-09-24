Авиация РФ бомбила Константиновку — погибли и пострадали люди

В городе Константиновка Донецкой области в результате утреннего авиаудара РФ 24 сентября по меньшей мере два человека погибли, восемь ранены. Также зафиксированы значительные повреждения жилищного сектора.

Россия бомбила Константиновку: есть погибшие

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 2 человека погибли и 8 ранены — таковы последствия утреннего удара по Константиновке. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

По его словам, россияне сбросили на город три авиабомба, убили двоих мужчин 42 и 69 лет. Из восьми раненых один человек находится в тяжелом состоянии.