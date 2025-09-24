Авиация РФ бомбила Константиновку — погибли и пострадали люди
Авиация РФ бомбила Константиновку — погибли и пострадали люди

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
В городе Константиновка Донецкой области в результате утреннего авиаудара РФ 24 сентября по меньшей мере два человека погибли, восемь ранены. Также зафиксированы значительные повреждения жилищного сектора.

Главные тезисы

  • 24 сентября в городе Константиновка произошел авиаудар со стороны РФ, в результате которого два человека погибли и восемь получили ранения.
  • Среди пострадавших есть тяжело раненые, а также значительные разрушения в жилищном секторе города.
  • Начальник Донецкой ОВД сообщил о том, что российская авиация сбросила на город три авиабомбы, убив двух мужчин и ранив восемь человек.

Россия бомбила Константиновку: есть погибшие

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 2 человека погибли и 8 ранены — таковы последствия утреннего удара по Константиновке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

По его словам, россияне сбросили на город три авиабомба, убили двоих мужчин 42 и 69 лет. Из восьми раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены 16 частных домов, три многоэтажки и автомобиль.

