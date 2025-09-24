Авиация РФ бомбила Константиновку — погибли и пострадали люди

В городе Константиновка Донецкой области в результате утреннего авиаудара РФ 24 сентября по меньшей мере два человека погибли, восемь ранены. Также зафиксированы значительные повреждения жилищного сектора.
Главные тезисы
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По его словам, россияне сбросили на город три авиабомба, убили двоих мужчин 42 и 69 лет. Из восьми раненых один человек находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены 16 частных домов, три многоэтажки и автомобиль.
